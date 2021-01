Multa di 250 euro ​al proprietario che non aveva registrato il cane (senza microchip) all'anagrafe canina

FALCONARA - La fuga del cagnolino costa una sanzione di 250 euro al proprietario, che non lo aveva registrato all'anagrafe canina. Il cane di piccola taglia, nella giornata di martedì 26 gennaio, era riuscito a sfuggire al controllo

del suo padrone, un falconarese di 22 anni. A ritrovarlo in via Matteotti è stata una donna, che ha recuperato l'animale e lo ha consegnato agli agenti di polizia locale di Falconara.

Gli operatori hanno cercato di risalire al proprietario, ma si sono accorti che il cagnolino non aveva il microchip.

Dopo una breve indagine il giovane è stato identificato e nei suoi confronti è scattata la sanzione, appunto di 250 euro, per la mancata registrazione del cagnolino all'anagrafe canina. L'obbligo di iscrizione è sancito da una legge regionale del 1997, varata per prevenire il randagismo e l'abbandono degli animali. Al 22enne gli agenti del comando falconarese hanno intimato di registrare il cane entro 10 giorni.



