FALCONARA - Era in sella alla sua moto nonostante gli fosse stata revocata la patente: alla vista dell’alt, invece di fermarsi, ha accelerato e dribblato il posto di controllo. Ne è scaturito un inseguimento a tutta velocità, fra sorpassi da paura e infrazioni assortite, fino a che non ha abbandonato il motorino per scappare a piedi.

Il mattino seguente, l’uomo è stato rintracciato a casa dei genitori, mentre era ancora a letto. Ora sono guai per lui: è stato denunciato e gli è stata comminata una multa da 5.500 euro. Protagonista dell’inseguimento da film, un 38enne falconarese che venerdì scorso ha fatto di tutto per non essere fermato dagli agenti della polizia locale di Falconara, mentre transitava nel pomeriggio sulla Flaminia. Il motivo della fuga era proprio legato al fatto che tempo fa gli era stata revocata la patente.



In un primo momento il 38enne è riuscito a far perdere le proprie tracce. Ma nel giorno di San Silvestro i vigili si sono presentati a casa dei genitori per tirarlo giù dal letto e identificarlo: oltre alla maxi multa e alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, è scattato anche il fermo del motociclo per 3 mesi. Un finale di 2022 movimentato per la polizia locale falconarese, che nel pomeriggio di San Silvestro ha dovuto far fronte ad altri due interventi. In centro, infatti, a un certo punto è scoppiata una colluttazione tra due cittadini originari del Bangladesh per futili motivi. Per calmare gli animi sono subito intervenuti i vigili che hanno interrotto il litigio e allontanato i due che si erano presi a pugni: uno è stato portato all’ospedale.

Entrambi sono stati multati ai sensi del regolamento di polizia urbana: è scattato un doppio Daspo con l’allontanamento dal centro per 48 ore. Nello stesso pomeriggio, gli agenti hanno controllato e affidato ai genitori diversi minorenni in possesso di materiale pirotecnico vendibile solo a maggiorenni e hanno individuato almeno un altro commerciante responsabile di aver consegnato a un minorenne petardi di categoria F2, quindi riservati agli acquirenti dai 18 anni in su. Anche per lui scatterà la denuncia, come per il 20enne cinese sorpreso l’altro giorno a vendere botti a un 15enne.

Per il Capodanno il comando di polizia locale falconarese ha schierato 5 pattuglie in due turni per il controllo della sicurezza stradale e per il pattugliamento a piedi del centro abitato. Dall’inizio dei controlli intensivi di polizia stradale, con etilometro e test per il rilievo degli stupefacenti, circa un anno fa, sono stati 10 i conducenti fuggiti all alt, nove gli automobilisti senza patente perché revocata o mai conseguita.