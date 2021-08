Inaugura sabato 28 agosto la mostra 'Tra le due sponde'. Tra i documenti, quelli dell'archivio storico sugli esuli arrivati a Falconara

FALCONARA - Ci sarà anche la testimonianza di un’esule residente a Falconara all’inaugurazione della mostra ‘Tra le due sponde’, che si terrà sabato 28 agosto alle 17.30 al Centro Pergoli. La mostra, realizzata dal Comune con la partecipazione della Regione Marche e dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, resterà allestita nei locali di piazza Mazzini fino al 30 settembre. Sarà possibile visitarla dal martedì al sabato secondo gli orari di apertura della biblioteca: dalle 10 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

In mostra ci saranno foto e documenti, riprodotte in grandi pannelli installati all’interno del Centro Pergoli. Tra la documentazione, quella ritrovata nell’archivio storico di Falconara, che ripercorre, come recita il sottotitolo della mostra, ‘Le vicissitudini degli esuli Giuliano-Dalmati ed Istriani lette attraverso documenti e testimonianze inedite dagli archivi falconaresi’. Per l’inaugurazione, come già accennato, sarà presente una esule, partita da Zara quando era una neonata di appena 40 giorni. Il suo racconto si ispira ai ricordi della madre, che insieme alla bimba e al marito era stata costretta a lasciare la casa e i mobili e a fuggire con sole due valige, a imbarcarsi su un piroscafo fino a Trieste, per poi proseguire il viaggio sotto i bombardamenti.

La famiglia, che poi aveva trovato ospitalità a Falconara da alcuni parenti, durante il percorso aveva perso anche i pochi averi che aveva potuto portare via da Zara. Il racconto della donna è contenuto in un opuscolo che sarà donato ai visitatori. La mostra è aperta su prenotazione anche la domenica ed è necessario prenotare anche per le visite delle scolaresche (occorre mandare una mail a cultura@comune.falconara-marittima.an.it). Per accedere è necessario il green pass, digitale o cartaceo, fatta eccezione per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica. E’ obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale.

