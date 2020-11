Addio a Vincenzo Trotta, gioielliere gentiluomo, ucciso da una malattia a 66 anni

FALCONARA - Se n’è andato il gioielliere gentiluomo come era conosciuto nella sua Falconara Vincenzo Trotta. Il professionista, 66 anni, originario di Capracotta (provincia di Isernia) era gravemente malato, si è spento sabato scorso all’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato.

Personaggio molto conosciuto e stimato a Falconara per la sua storica attività, viene ricordato come un uomo garbato, allegro e sempre con la battuta giusta. La sua gioielleria in piazza Mazzini 5 è sempre stata un punto di riferimento per intere generazioni di famiglie che si sono affidate al gusto, all’eleganza e alla capacità di Trotta di dare forma e valore a un ricordo o a un momento speciale attraverso un monile, un oggetto, un cadeau che sfidasse il tempo. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali nella chiesa San Giuseppe di Falconara, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie anti-Covid con i partecipanti contingentati e distanti un metro. Le mascherine hanno assorbito le lacrime, scese copiose in un momento in cui anche abbracciarsi per condividere un dolore è difficile e rischioso. Comunque non sono mancati messaggi di cordoglio e vicinanza da tantissime persone che si sono strette, anche solo moralmente alla moglie Laura Cavini, al figlio Matteo Carmine con Erika, ai fratelli Michela e Francesco, ai familiari. La salma sarà cremata e le ceneri custodite in forma privata.

ta. fre.

