E' morto il professor Piccinini, storico e autore di oltre 200 pubblicazioni

FALCONARA - Se ne è andato in punta di piedi, come ha sempre vissuto, il professor Gilberto Piccinini. Falconarese eccellente, ha contribuito alla promozione culturale della città natale, della cui Proloco era autorevole presidente. Aveva compiuto in agosto 68 anni, da tempo minato da una malattia, che sopportava con la dignità e il riserbo che lo hanno sempre contraddistinto. Ha insegnato Storia del Risorgimento e, dal 2010, Storia Contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Urbino Carlo Bo. Autore di oltre duecento pubblicazioni, aveva rivestito, e continuava a onorare, prestigiose cariche. © RIPRODUZIONE RISERVATA