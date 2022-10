Falconara in lutto per la morte dell'ex sindaco Carletti: governò la città per 11 anni. Fissati i funerali

FALCONARA – Lutto a Falconara per la morte dell'ex sindaco Giancarlo Carletti. Aveva 86 anni e aveva amministrato la città per due mandati, dal 1997 al 2008, eletto con una coalizione di liste civiche appoggiate dal centrosinistra. Nel 2008 fu poi sostituito da Goffredo Brandoni del Pdl. L'ex sindaco si è spento ieri: lascia la moglie Ester e le figlie Caterina, Valentina e Chiara. Nel pomeriggio è stata allestita la camera ardente presso la camera funeraria Pieroni, a Falconara. I funerali si celebreranno martedì alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

Signorini: «Ci eravamo incontrati pochi giorni fa»

La sindaca Stefania Signorini esprime cordoglio per scomparsa del professor Carletti: «La morte dell'ex sindaco Giancarlo Carletti mi ha davvero colto di sorpresa, appena pochi giorni fa ci eravamo incontrati in centro - dice -. Con il professor Carletti se ne va un uomo di cultura, con cui ho condiviso la passione per l'insegnamento e per la diffusione della conoscenza. A nome mio, della Giunta e dell’intero Consiglio esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia».