Morta la storica maestra Maria Teresa Belelli, il cordoglio della città

FALCONARA - La città piange la scomparsa di Maria Teresa Belelli, storica maestra di Falconara e tra i soci fondatori dell’Unitre, morta ieri 18 marzo all’età di 89 anni. «Non conoscevo personalmente la maestra Belelli – dice il sindaco Stefania Signorini – ma a nome della città voglio tributare un saluto a una donna che ha dedicato la sua vita a diffondere conoscenza prima come insegnante, poi come promotrice e organizzatrice dei corsi dell’associazione».

A ricordarla anche la professoressa Giuseppina Sidoti Di Giorgio, presidente dell’Unitre di Falconara. «Per anni è stata direttrice dei corsi, la ricordo con commozione e gratitudine per quello che ha fatto per la nostra associazione e per ognuno di noi». Il funerale sarà celebrato alle 15 di domani, sabato 20 marzo, nella chiesa del Rosario, la stessa dove nel 2009 fu celebrato quello del figlio Stefano Scamacci, noto giornalista falconarese.

