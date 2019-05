Minacce e schiaffi alla ex â€‹in albergo: lo stalker finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA – Sei mesi di relazione fatta di una gelosia cieca verso la compagna che, al culmine dell’ira sfociava in schiaffi e pugni. E quando lei, una 25enne algerina residente a Perugia ha deciso di troncare la loro storia, ha continuato a pagarne le conseguenze perché lo stato di prostrazione psicologica in cui era finita l’ha riportata tra le braccia del suo aguzzino che l’ha picchiata di nuovo. Ma stavolta sono scattate le manette. L’allarme è scattato oggi alle 9,30 in un albergo di Falconara dove l’uomo – marocchino 31enne residente a Pesaro, ambulante alla Fiera di San Ciriaco – alloggiava durante la manifestazione. La ragazza, sebbene i due avessero troncato la relazione un mese fa, lo aveva raggiunto per cercare di parlarne, illusa che lui sarebbe cambiato. Invece l’ha presa a schiaffi e strattonata, geloso della sua nuova vita senza di lui. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Falconara. La ragazza, in lacrime, aveva i segni della violenza sul viso e sulle braccia. Il 31enne è stato arrestato per stalking.