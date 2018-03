McDonald’s in dirittura d’arrivo e personale cercasi: 15 assunzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «Anche Falconara avrà il suo McDonald’s». L’annuncio arriva dal sindaco Goffredo Brandoni. Intanto i lavori per la realizzazione della struttura e dell’area attrezzata circostante procedono a ritmo serrato. Completato il manufatto, si procede al collegamento con la viabilità di via Marconi. Stando alle prime indiscrezioni l’apertura sarebbe prevista intorno ai primi giorni di maggio.In realtà McDonald’s aveva in mente di aprire almeno un anno e mezzo fa, ma una serie di contenziosi con i vicini ne ha ritardato la realizzazione. Il sindaco aveva proposto anche altri punti ugualmente idonei per la realizzazione della struttura sempre in via Marconi ma l’azienda in base ai suoi studi di carattere commerciali non ne ha voluto sapere di cambiare destinazione.In ogni caso per il sindaco Brandoni si tratta di una grande riqualificazione dell’area come già quella in corso a Villanova con Eurospin dove si tratta di recuperare al degrado un area di circa 9mila metri quadrati di territorio. Il ristorante McDonald’s avrà come tutti gli altri due modalità d’accesso. Alla prima si arriva a piedi o con l’auto, si parcheggia, si entra, si ordina e si mangia. La seconda McDrive, il fast food comodo e veloce, per chi ama gustare i menu in libertà in macchina a casa o in viaggio.Intanto per l’apertura del ristorante di Falconara, McDonald’s annuncia attraverso un comunicato stampa a firma di Edoardo Pastorino, la ricerca di personale: 15 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente per le posizioni di crew, hostess e steward. «Sono aperte le selezioni online – recita il comunicato – per individuare i candidati che parteciperanno al McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano». Gli interessati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito mcdonalds.it rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse) e inserendo il proprio curriculum vitae, entro il 23 marzo. Il McItalia Job Tour a fine marzo farà tappa a Falconara. Coloro che avranno superato il test riceveranno una convocazione con data e orario per accedere ai colloqui individuali.