Dosi di marijuana nascoste dentro un calzino: arresto bis per il pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Era già stato arrestato a febbraio, eppure stava in giro a continuare la sua attività preferita: lo spaccio di droga ai ragazzi di Falconara. E pensava pure di farla franca, certo che bastasse nascondere la marijuana nel calzino. Invece gli è andata male un’altra volta. I Carabinieri - hanno dapprima notato i movimenti sospetti di due giovani che sembravano scambiarsi qualcosa, poi lo hanno riconosciuto: si trattava del 23enne del Gambia senza fissa dimora arrestato per droga appena il 27 febbraio. Stava cedendo una dose di marijuana a un giovane assuntore di Falconara, ma accortosi dei militari lo straniero ha cercato di scappare. Il 23enne ha intrapreso una strampalata fuga verso il centro cittadino che è durata poco: strampalata perché mentre scappava ha cercato di togliersi un calzino di spugna e di gettarlo via: dentro c’erano 30 grammi di marijuana, in dosi già suddivise e pronte alla cessione