FALCONARA - Serviranno perizie e indagini approfondite per individuare con precisione cause e responsabilità del tragico incidente di mercoledì sulla Flaminia, in cui ha perso la vita la 76enne Maria Grazia Zannini, ex insegnante di Palombina. La procura ha deciso di aprire un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio stradale a carico dell’operaio anconetano di 55 anni che con il furgone della ditta di impianti elettrici per cui lavora si è scontrato frontalmente con l’auto della pensionata, che lascia il marito Franco Pierini e il figlio Michelangelo, docente di musica.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Dramma sulla Flaminia, muore la prof. Zannini. L'autista del furgone: «È stato un attimo, so solo che sono vivo»



Le analisi

Il pm Valentina Bavai per ora non ha disposto l’autopsia, ma un’ispezione esterna per determinare le cause del decesso. L’ipotesi del malore alla guida che sarebbe occorso alla Zannini, infatti, è tutta da verificare, anche perché i tanti che la conoscevano, a Falconara dove ha insegnato per una vita alle scuole “Giulio Cesare” e nella spiaggia di Palombina che amava frequentare, la ricordano come una donna frizzante, energica, un vero vulcano. Sia la sua Renault Clio, devastata nello schianto, sia il furgone Opel del 55enne (rimasto illeso e negativo ai test su alcol e droghe) sono stati sequestrati per le opportune indagini. L’attenzione degli investigatori si concentrerà in particolare sulla scatola nera di cui il veicolo commerciale era dotato, in modo da determinare quantomeno la velocità a cui andava nel tratto della Flaminia a pochi metri dall’incrocio con via Italia. Al momento, infatti, non sono stati trovati né testimoni né immagini.



La polizia locale di Falconara dovrà in primo luogo chiarire perché i due veicoli sono entrati in collisione. Il furgone dell’operaio, che stava raggiungendo i colleghi a pranzo a Torrette, attorno a mezzogiorno ha colpito l’auto dell’ex professoressa - che viaggiava verso Senigallia - con la parte anteriore sinistra, lato guidatore: dunque, non un frontale pieno. Quel che sembra assodato è che uno dei due mezzi ha parzialmente invaso l’altra corsia. Resta da stabilire quale e il motivo: un malore? Una distrazione? I funerali di Maria Grazia Zannini non sono stati ancora fissati: si attende l’esito degli accertamenti sul corpo della vittima del terribile incidente, effettuati ieri.