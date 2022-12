FALCONARA Ieri mattina alcuni cittadini hanno affidato ai social il loro malcontento per lo stato degli asfalti di diverse strade. In via Mameli, ad esempi, e in via Italia, dove poco prima della tabaccheria Smoking alcuni residenti hanno fatto notare che a causa delle forti piogge si era creata una grossa buca, profonda circa 10 centimetri. «E’ molto pericolosa sia per le automobili che per i mezzi a due ruote e si rischiano danni a cerchi e pneumatici dei veicoli».

L’intervento

La segnalazione non è sfuggita all’assessore competente, Romolo Cipolletti, che si è subito adoperato per risolvere il problema. «Gli operai comunali – sottolinea l’assessore Cipolletti – sono subito intervenuti e già alle 11 di mattina la buca era stata otturata e livellata e l’asfaltatura rimessa a posto». Non sono mancate ulteriori segnalazioni di disseto degli asfalti in altre vie cittadine ma la situazione, secondo, l’assessore, è sotto controllo. «Chiaramente il forte maltempo e il freddo gelido di questi giorni – dice Cipolletti – non aiuta e causa disagi e rotture ma non ci hanno segnalato situazioni pericolose per automobilisti, motociclisti e ciclisti o pedoni». Sul problema delle strade e della sistemazione delle vie cittadine è intervenuta anche Valentina Barchiesi, assessore ai lavori pubblici. «Dal 2018 a oggi siamo intervenuti per risanare le strade dei diversi quartieri – ricorda l’assessore ai lavori pubblici – da Castelferretti a Falconara Alta, da Palombina a Fiumesino, da Case Unrra al centro urbano, anche in collaborazione con altri enti. In questi quattro anni di mandato dell’amministrazione comunale sono state asfaltate oltre 30 strade, alcune molto importanti e strategiche a livello di utilizzo, come via Flaminia, via Giordano Bruno e Pietro Mauri, via Palombina Vecchia, via del Consorzio, via Campania, via VIII Marzo.

L’attenzione dell’amministrazione comunale è sempre alta per eliminare potenziali pericolo lungo le strade, attraverso l’impiego di risorse comunali e con la partecipazione a bandi». Solo negli ultimi mesi del 2018 sono state asfaltate via Bottego, via Rosselli, via Trieste, via Saline, per poi proseguire nel 2019 con via Fiumesino, via Buozzi, via Bixio, via Roma. Nel 2020 gli interventi hanno riguardato via Tommasi, via XIV Luglio, via Baluffi, piazza Albertelli, via dello Stadio, via Volta, via della Repubblica, via Gobetti, via Verdi, via Palombina Vecchia, via Santorre di Santa Rosa, via Volturno, via Campania. E ancora via la Marmora, via Matteotti, via XXV Aprile, via Flaminia, via VIII Marzo (in corso), via Marsala, via XX Settembre, via dei Mille, via Le Ville. Sono terminati da poco i lavori di asfaltatura dell’asse viario di via Giordano Bruno, via Bissolati e via Pietro Mauri, un percorso che va dall’ingresso di Castelferretti per arrivare fin quasi all’estremità opposta della frazione.

Il tratto interessato comincia dall’inizio di via Bruno, all’altezza della Madonnina, per terminare all’incrocio tra via Mauri e via Cuneo. «Nella primavera 2023 – evidenzia la Barchiesi - come nuovi asfalti è in programma l’intervento su via Marconi per un costo di 220 mila euro: in questa fase è in corso la progettazione».