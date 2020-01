Malore improvviso al volante, pensionato accosta l'auto e muore

FALCONARA - Lo hanno visto accostare a bordo strada, evitare alcune auto in transito per poi appoggiare la testa sul volante e perdere i sensi. È morto così un pensionato di 72 anni, residente in un centro alle porte di Ancona. Questa mattina è stato colto da un improvviso malore a Falconara. Erano circa le 10,45 in via Puglie, non distante dal centro commerciale le Ville. Secondo quanto ricostruito in zona, l’uomo si trovava al volante di una Fiat Panda di colore bianco quando all’improvviso ha accostato su un lato della strada sentendo di essere colpito da un malore. © RIPRODUZIONE RISERVATA