Dramma in casa: donna di 51 anni trovata senza vita dopo un malore

FALCONARA - È stata trovata morta nell’abitazione di via Flaminia, dove abitava. È morta a soli 51 anni dopo un malore che non le ha lasciato scampo. Le cause del decesso della donna ieri sera dovevano ancora essere chiarite. Il personale del 118 intervenuto in casa appurando che non c’era più niente da fare e certificandone la morte, aveva ipotizzato un malore da overdose. In casa non sono state però trovate siringhe. Per questo c’è stato un sopralluogo degli esperti della Scientifica e del medico legale per raccogliere elementi utili a capire le cause del malore. Stando a quanto è stato possibile apprendere in serata, non sembra siano state trovate tracce o indizi che facciano pensare a una morte violenta.Indagano i carabinieri della tenenza sul dramma che si è consumato in via Flaminia, dove sono intervenuti un’ambulanza del 118 e poi una pattuglia dell’Arma. Secondo i primi rilievi, il malore che ha stroncato la 51enne sarebbe stato causato da una overdose. Ma proprio per non aver trovato una siringa nell’appartamento, sull’episodio sono in corso indagini anche per capire quali eventuali sostanze stupefacenti siano state usate.Potrà indirizzare le indagini l’esito del sopralluogo che ieri sera ha visto impegnati gli esperti della Scientifica e il medico legale, per capire le cause della morte della donna di 51 anni, che ha gettato nello sconforto i familiari, increduli per la tragedia.