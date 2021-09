Colpita da attacco cardiaco mentre prega: choc in chiesa, in codice rosso all'ospedale

FALCONARA - Era andata in chiesa per raccogliersi in un momento di preghiera. All’improvviso ha accusato un malore e si è accasciata, colta da un attacco di cuore. Sono stati i fedeli presenti nella parrocchia a dare l’allarme, quando l’hanno vista riversa su una panca. La donna è stata portata all’ospedale di Torrette in codice rosso.

La paura

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti lunedì pomeriggio nella parrocchia della Beata Vergine Maria del Rosario. Erano le 18 quando si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 112, il Numero unico d’emergenza, ha subito attivato il 118. In via Leopardi sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona per soccorrere la donna di 59 anni. Le sue condizioni sono apparse subito serie, anche se è rimasta sempre cosciente. La paziente, colta da un attacco di cuore sotto gli occhi dei fedeli presenti in chiesa, è stata prontamente trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, con un codice di massima gravità, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso. Stando ai primi riscontri, comunque, la cinquantanovenne non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA