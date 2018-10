In fuga di notte speronano i carabinieri Scappano a tutto gas ma vengono catturati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - I carabinieri di Falconara ieri sera hanno fermato un'auto sulla Flaminia con due uomini. All'improvviso l'auto è ripartita speronando l'auto dei carabinieri, e per poco il capopattuglia non viene investito. I fuggitivi hanno imboccato via Trento contromano e in via Bixio un giovane marocchino è sceso ed è stato bloccato. L'inseguimento è proseguito fino ad Ancona dove l'altro, un tunisino, ha trovato rifugio in casa della moglie anconetana. Lei si è lanciata imprecando contro i militari, il marito ha minacciato i militari con un coltello di 30 centrimetri. E' stato immobilizzato e arrestato. Denunciato il marocchino.