Levata di scudi dei genitori «La maestra è troppo severa». Classi disertate

FALCONARA - Un anno fa, quando insegnava in una scuola dell’hinterland, era finita al centro delle polemiche perché considerata da alcuni genitori troppo severa e aggressiva con i bambini in classe. Con il nuovo anno scolastico, sembrano tornate a soffiare sulla docente le nuvole di altrettante polemiche. Questa volta provengono da Castelferretti, dalla scuola d’infanzia l’Aquilone, istituto comprensivo Raffaello Sanzio.È qui che l’insegnante è stata trasferita dopo un anno passato facendo storcere il naso a buona parte dei genitori dei bimbi a cui ha fatto lezione. Preoccupati e storditi dai rumors derivati dal presunto comportamento aggressivo della maestra, hanno iniziato ad attivarsi qualche giorno fa, minacciando di far scioperare i baby alunni per almeno una settimana, iniziando da ieri. La forma di protesta non ci ha messo molto a prendere corpo. In effetti, molte sono state le defezioni riscontrate il primo giorno di scuola. Su 90 alunni che dovevano fare lezione ne sono entrati a scuola solamente 21. Un rapporto che, però, non viene confermato dal preside ad interim Sanzio Orsolini.«Il riscontro effettivo lo avremo domani (oggi, ndr)– afferma il dirigente - perché il primo giorno entrava a scuola solamente una certa fascia d’età». I più piccoli, infatti, saranno accolti solamente questa mattina. «Abbiamo preso comunque in seria considerazione le reazioni dei genitori sulla cui valutazione al momento non ci esprimiamo. Ovviamente, prendiamo atto del fatto che i bambini entrati in classe sono in un numero inferiore rispetto a quello che ci aspettavamo. Non sono stati molti quelli che hanno fatto lezione. Posso dire però che risponderemo tempestivamente alle preoccupazioni mostrate dalle famiglie dei bimbi». Già per oggi è in programma, ore 17.30 alla Sala del Leone del Comune di Falconara, un incontro tra i genitori dei bimbi che dovranno interfacciarsi con la maestra contestata, il sindaco Stefania Signorini e il vice Yasmin Al Diry.