La madre è morta da tre mesi, ma lui non dice nulla neanche alla sorella e incassa la pensione

FALCONARA - La madre è morta da tre mesi, ma lui non dice niente aanessuno, compresa sua sorella, e continua a percepire la pensione: 47enne di Falconara denunciato per occultamento di cadavere, ma gli investigatori stanno valutando se avnzare anche l'accusa di truffa.

La donna, di 78 anni, è stata trovata ancora nel letto della sua camera ed il medico legale ha confermato la morte per cause naturali, ma anche che il decesso è avvenuto 90 giorni fa. 'Luomo si è ifeso dicendo di "essersi chiuso in se stesso" dopo la morte della madre. L'allarme era stato dato dalla sorella dell sorella dell'uomo che non riusciva più a mettersi in contatto con la madre. Insospettita dal compartamento del fratello che le impediva di vederla, si è rivolta ai carabinieri.

