Falconara piange Fulvio Amagliani: nei suoi film rivive la città che fu

FALCONARA - C’era una volta Falconara: 20 anni di storia cittadina in 18 film amatoriali. Questo era Fulvio Amagliani, 73 anni, ex funzionario della Regione Marche, scomparso ieri mattina nella sua abitazione di via Bixio 18/A. Fulvio era solo quando nella prima mattinata di ieri è venuto a mancare. Erano appena passati pochi minuti dalle otto quando una sua parente lo ha cercato prima al telefono, poi di persona. Ma Fulvio non poteva più rispondere.Per entrare sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche l’automedica del 118. La salma è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette per l’autopsia, esame che in casi del genere scatta automaticamente. Fulvio era conosciutissimo ed amatissimo a Falconara.