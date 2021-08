Addio Massimo, 48 anni, dal negozio di pasta fresca ai prodotti bio. Il sindaco Signorini: «Una persona di grande umanità»

FALCONARA - Massimo Bisulchi non era un uomo comune. Se n’è andato mercoledì a 48 anni, a causa di un male implacabile che lo aveva colpito tempo fa ma il suo impegno, la sua passione per il lavoro, la sua cortesia, la professionalità e la gentilezza saranno ricordati da tutti. Alla cerimonia funebre che si è svolta ieri alle 16,30 a San Giuseppe hanno partecipato in tanti, parenti e amici che lo apprezzavano e gli volevano bene.



Il ricordo

«Con la morte di Massimo Bisulchi – dice il sindaco Stefania Signorini - Falconara perde un uomo di grande umanità, una persona generosa e un imprenditore innovativo, consapevole che benessere e salute passano attraverso un’alimentazione sana e la cura interiore di sé». Massimo Bisulchi tempo fa aveva fondato il negozio di specialità alimentari “Mamma Elia Bio”. Lo stesso Bisulchi, appena il 3 agosto, aveva annunciato il passaggio del suo negozio a “Natura Sì”, un grande marchio di prodotti biologici, una sorta di congedo da tutti i suoi clienti.



«Con Massimo Bisulchi ho condiviso momenti felici – ricorda il sindaco – avvenuti entrambi nel 2017: prima il suo matrimonio con Cristina Concettoni che mi aveva chiesto di celebrare, poi l’apertura del negozio di via Nino Bixio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma il suo sorriso, la sua generosità e la sua profondità umana rimarranno sempre in chi l’ha conosciuto». Bisulchi era un imprenditore illuminato e innovativo. Aveva iniziato con il negozio di pasta fresca “Mamma Elia” al centro commerciale Le Ville, dove già preparava.



Poi aveva voluto sviluppare l’attività ed in via Nino Bixio aveva aperto un esercizio commerciale, “Mamma Elia Bio”, di prodotti biologici ed artigianali, all’interno c’era un ricercato angolo ristoro dove si potevano assaporare le sue specialità, pane, pasta, pietanze particolari cucinate da lui. Tanti i ricordi di amici e conoscenti. «Un ragazzo solare e sempre gentile, ci mancheranno il suo sorriso e la sua gentilezza».

«Era una persona stupenda – dice Monia, amica di Bisulchi, che aveva lavorato due anni al suo fianco da Mamma Elia Bio - con un cuore d’oro ed un estro non comune. Aveva una capacità unica di creare manualmente qualsiasi cosa; riusciva a coniugare sapori e gusti in maniera impeccabile e fantasiosa. Una sua prerogativa era confezionare pacchi regalo davvero fantastici e originali».



L’omaggio

Ancora: «Era molto generoso, aiutava tutti quelli che avevano bisogno ed era sempre disponibile e molto sensibile al mondo del volontariato. Massimo era davvero una bella persona che mancherà a tutti noi e alla città di Falconara». Oltre alla moglie Cristina Concettoni, Bisulchi lascia la figlia Emma, la mamma Elia, i fratelli Alessandro ed Enrico, la cognata Sabrina, i nipoti. La salma è stata tumulata presso il cimitero locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA