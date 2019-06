Falconara piange Adrio De Grandis, capostipite di una famiglia di imprenditori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - È morto a 76 anni il noto imprenditore Adrio De Grandis, fondatore di una delle più floride aziende edili della città. Nel 1964 ha aperto l’impresa De Grandis, portata avanti oggi dai figli. Molto conosciuto nel quartiere Stadio dove si è trasferito molto giovane e dove ha vissuto con la moglie Graziella, che prima di andare in pensione lavorava come parrucchiera. Qui ha cresciuto i figli e lo ricordano tutti con grande affetto e stima. La figlia Elisa è la presidente della squadra di calcio La Falconarese. Adrio De Grandis è stato un grande imprenditore, ha lavorato sempre con grande serietà e dedizione prediligendo soprattutto le ristrutturazioni.In occasione dei 50 anni di attività, è stato ricevuto in Comune dove gli è stato dato un riconoscimento per tanto impegno. Un’azienda solida, quella fondata dal noto imprenditore, venuto a mancare martedì. Ha saputo infatti resistere alla crisi economica che ha duramente colpito il comparto edilizio, riuscendo a rimanere sul mercato grazie alla fiducia dei clienti che hanno premiato la sua serietà, la stessa trasmessa ed ereditata dai figli, continuando a sceglierlo. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 presso la chiesa Santa Maria Goretti di Falconara Marittima. Adrio De Grandis lascia la moglie Graziella, i figli Giampaolo ed Elisa, il genero Mirco, i nipoti Emanuele e Francesco, il fratello Adino e le sorelle Marisa e Graziella.