Goffredo, 69 anni, storico orologiaio stroncato da un malore mentre era a pesca sull'Esino

FALCONARA - Goffredo Clari se n’è andato mentre stava pescando in riva al fiume Esino a Chiaravalle, sotto il ponte della strada provinciale che conduce a Castelferretti. Un malore gli è stato fatale mentre Clari si stava divertendo, come faceva molto spesso, nel suo hobby preferito, la pesca. Aveva 69 anni.

Goffredo Clari ed era molto conosciuto a Falconara e nei centri limitrofi perché aveva gestito, prima col padre Mirko e poi da solo, la storica orologeria e oreficeria di via Flaminia che portava il nome del padre, tanto che alcuni lo chiamavano come lui, Mirko. Goffredo Clari, era uscito di casa martedì scorso con le sue canne da pesca e tutto l’occorrente per trascorrere qualche ora in serenità e divertendosi con l’hobby che da tempo praticava. Non vedendolo tornare a casa intorno alle 19, la moglie Milena Domesi si è preoccupata ed ha chiamato sia i carabinieri che un amico che conosceva il posto dove Goffredo era solito andare a pescare.

L’amico si è diretto verso Chiaravalle, sul fiume Esino, in un luogo frequentato anche da altri pescatori, sotto il ponte della strada. E Goffredo Clari era lì, esanime e riverso su se stesso, privo di vita: ad ucciderlo è stato un malore che ha accusato mentre stava pescando e che non gli ha neppure dato la possibilità di chiedere aiuto. Sul posto sono anche giunti i vigili del fuoco che hanno contribuito, con i carabinieri, a svolgere le ricerche.

Nel luglio 2015 Goffredo Clari, dopo 42 anni di attività, era andato in pensione, chiudendo la storica oreficeria che era aperta da 65 anni. Dopo il servizio militare aveva deciso di lavorare nel negozio di famiglia ed aveva dichiarato che così avrebbe avuto più tempo per andare a pesca.

«La morte di Goffredo Clari mi addolora profondamente – dice l’ex sindaco Goffredo Brandoni – era un amico che conoscevo bene e insieme al quale avevo frequentato anche la scuola. Era una persona perbene, un uomo sereno e buono e la sua orologeria è stata apprezzata da molti».

Goffredo Clari, oltre alla moglie Milena, lascia il figlio Daniele, la sorella Paola, cognati, nipoti e altri parenti. Il funerale si svolge oggi alle 10 presso la chiesa di S.Maria Goretti a Falconara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA