Addio Patrizia, una vita passata nel suo negozio Mondo Piccino: oggi pomeriggio l'ultimo saluto

FALCONARA - La comunità piange Patrizia Ercoli, ex commerciante che per molti anni ha gestito, insieme a Gino Cortucci, dal quale ha avuto due figlie, il negozio per bambini “Mondo Piccino”, all’interno della galleria di via Bixio, a cui in tanti si rivolgevano per gli acquisti, arrivando anche da fuori città.

Patrizia, dopo aver lottato strenuamente contro una malattia, si è arresa l’altra notte all’ospedale di Senigallia. Aveva 69 anni, amava la vita, il mare ed era appassionata di balli latino-americani. Lascia le figlie Valentina e Claudia, i familiari, gli affetti più cari e i tanti che le volevano bene. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Giuseppe, in via Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA