FALCONARA - «Ciao maestra!». Tanti ex alunni e tanti falconaresi hanno partecipato nella chiesa di San Giuseppe, alla cerimonia funebre di Franca Marzocco, vedova Passini, morta ad 83 anni dopo aver trascorso una vita facendo il bene di tutti e soprattutto dei suoi studenti.

Franca Marzocco era nata il 9 marzo 1939 a Camerino ed è stata una maestra elementare molto apprezzata. Anna Sciore, che ha insegnato con lei per molti anni, la ricorda con parole tenere. «Più che come collega c’è stato un rapporto di affettuosa amicizia – dice Anna Sciore – Franca era attenta, altruista, generosa, disponibile. Ricordo quando negli anni ’80 attuammo insieme le prime sperimentazioni di classi aperte: univamo le classi e lei era molto attenta ad accogliere i ragazzi delle famiglie rom ed i bambini la adoravano. Curava con molta sensibilità i rapporti con le famiglie ed aveva un bellissimo rapporto con le colleghe. Anche il pomeriggio si spendeva, nel volontariato, per gli alunni in difficoltà e lo faceva in via Leopardi presso l’associazione antidroga».

Una famiglia che faceva del bene

Franca Marzocco aveva perso il marito e i due figli molto giovani. «Una famiglia che faceva del bene a tutti, la maestra Franca è stata eccezionale, una donna che amava le scuole di periferia come la Don Milani e aveva trasmesso ai figli la bontà e la disponibilità verso i deboli ed i fragili».