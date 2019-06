Lite col vicino e carabinieri aggrediti: arresto fotocopia per il rom incorreggibile

di Emanuele Coppari

FALCONARA - Il rom di 48 anni, specialista in aggressioni ai carabinieri, ha aggiunto un altro anello alla personale catena di guai con la giustizia. Poco più di un anno fa, dopo essere stato pizzicato ad evadere dalla detenzione in casa, non l’aveva presa benissimo tanto da minacciare i militari dell’Arma con un cric. Anche giovedì pomeriggio l’intervento dei carabinieri per frenare le sue esuberanze contro il vicino non gli è piaciuto affatto, e tanto per cambiare ha mostrato i muscoli con gli uomini del tenenza. Che anche questa volta non si sono fatti intimorire e lo hanno puntualmente bloccato.Giovedì erano le 19 quando una pattuglia dei carabinieri agli ordini del tenente Michele Ognissanti è intervenuta dalle parti di Villanova, dove il rom, che i militari conoscono ormai davvero bene, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era scagliato contro un vicino di casa per futili questioni. Lo hanno sorpreso al di fuori delle pertinenze della sua abitazione, impegnato in una brutta lite con il confinante.