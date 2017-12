Picchiato dal figlio al culmine di una lite in casa Portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Brutto episodio la scorsa notte in un appartamento di Falconara dove al termine di una lite il figlio ha mandato all’ospedale il padre dopo una serie di colpi alla testa e al costato.Ad allertare la centrale operativa del 118 e le forze dell’ordine ci hanno pensato alcuni residenti della zona che hanno sentito le urla e le grida durante il litigio che stava avvenendo all’interno dell’appartamento.Quella che sembrava essere una discussione peraltro piuttosto accesa tra padre e figlio - entrambi sudamericani - in pochi minuti è degenerata. Per cause non meglio precisate i due dopo l’accesa discussione sono venuti a contatto ignorando il legame di sangue. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta tornata la calma i militi sono riusciti a far salire sull’ambulanza il padre, un uomo di circa sessanta anni che lamentava dolori sia al capo che al torace forse a causa di una caduta avvenuta all’interno dell’appartamento durante la violenta colluttazione con il figlio.Una volta calmato l’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. L’intero soccorso è stato gestito dalla centrale operativa del 118. In ospedale il 60 enne è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti anche se le condizioni di salute non destano nessuna preoccupazione. Quanto accaduto all’interno dell’appartamento e l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine comprese ha richiamato inevitabilmente lungo la via alcuni curiosi già preoccupati per le forti urla che provenivano dallo stabile. Per il sessantenne una brutta esperienza per il semplice fatto che l’uomo oltre al dolore fisico dovrà fare i conti anche con quello psicologico inferto dalle botte ricevute durante la litigata dal figlio.