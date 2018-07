Lieto evento allo zoo: uova schiuse, nati tre piccoli di fenicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA – Fiocco Rosa, nel vero senso del termine, al Paco Zoo di Falconara: nati tre fenicotteri.Lieto evento al Parco Zoo Falconara, dove sono nati tre fenicotteri rosa. Al momento i pulcini non sono ancora slanciati ed eleganti come gli adulti e presentano vaporose piume grigie. Cambieranno completamente colore quando compiranno quattro anni, grazie al carotenoide presente nel cibo ed in particolare nell’Artemia salina, il minuscolo crostaceo di cui sono ghiotti e dal quale assorbono il pigmento che pian piano contribuirà a tingere le loro penne di rosa.Le uova, covate sia dalla mamma che dal papà per circa un mese, si sono schiuse nei giorni scorsi ed i piccoli hanno fatto capolino nel nido costruito con il becco dai genitori nell’isoletta all’interno del reparto che li ospita.Dei tre baby fenicotteri non si conosce ancora il sesso, che verrà determinato con l’analisi genetica, effettuata al momento dell’applicazione del microchip.I nuovi nati si aggiungono alla colonia dei 30 fenicotteri rosa già presenti al Parco Zoo Falconara.