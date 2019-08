Lepri e caprioli sulla pista d'atterraggio. Provincia: «Catturarli o abbatterli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Scatta un nuovo allarme all’aeroporto. No, nulla a che fare con bilanci e tribunali. Stavolta il pericolo arriva dagli animali. In particolare dagli esemplari di caprioli e lepri segnalati nell’area del Sanzio. E che sulla carta costituiscono un grave rischio in caso di impatto con un aereo in fase di decollo o atterraggio.Le segnalazioni da parte di Aerdorica, al società di gestione dell’aeroporto, sono scattate nei giorni scorsi ed è stata recepita subito dal presidente della Provincia, Luigi Cerioni, che ha firmato un decreto con il quale autorizza, sino a fine anno, «la cattura e/o l’abbattimento degli esemplari di mammiferi di medie e grandi dimensioni presenti all’interno del sedime aeroportuale di Falconara Marittima, costituenti reale pericolo per il traffico aereo» si legge nell’atto provinciale. La prima nota di Aerdorica ha segnalato «la presenza di caprioli (Capreolus capreolus), all’interno del sedime aeroportuale che può costituire un grave rischio, in caso di impatto con un aeromobile in fase di decollo o atterraggio, per la pubblica incolumità».