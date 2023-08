FALCONARA - Una decina di operai di origine egiziana ieri pomeriggio hanno minacciato di gettarsi dal terzo piano del palazzo al civico 666 di via Flaminia a Villanova ma il pronto intervento dei carabinieri della tenenza di Falconara, guidati dal tenente Giuseppe Esposito, e le rassicurazioni dell’amministratore del condominio e dell’ingegnere coordinatore dei lavori, hanno scongiurato il pericolo e hanno fatto tornare tutti a più miti consigli.

L'allarme

Il torrido pomeriggio di ieri a Villanova ha rischiato di divenire drammatico intorno alle 15 quando un gruppo di operai edili egiziani sono saliti sui ponteggi ed hanno minacciato di gettarsi di sotto. Lamentavano a gran voce i loro diritti e mostravano la loro rabbia perché sostenevano di non essere stati pagati per le mansioni ed i lavori eseguiti in quelle che un tempo erano chiamate le “case dei ferrovieri”, al civico 666 di via Flaminia. A guidarli c’era Mohamed, che aveva inscenato la clamorosa forma di protesta ed aveva organizzato il gruppo. Ben presto i residenti del quartiere ed anche gli stessi abitanti del condominio hanno allertato le forze dell’ordine ed i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza di Falconara, oltre all’amministratore del condominio Daniele Lanari e all’ing. Pasquale Bisogni, coordinatore gestionale ed operativo dell’azienda che si occupa della riqualificazione energetica e della ristrutturazione dell’immobile. La protesta degli egiziani è stata clamorosa ma è stato provvidenziale l’intervento del tenente dei carabinieri Giuseppe Esposito e dei responsabili dei lavori che hanno evitato il peggio. «Abbiamo ottemperato a tutte le nostre incombenze e ai doveri – dice l’amministratore Lanari - restano chiaramente aperte tutte le problematiche relative ai lavori malfatti e ad un a presunta truffa operata da parte degli egiziani nei confronti della società appaltatrice, per la quale sono in corso indagini».

Le irregolarità

«Gli operai - continua - hanno lavorato fino a qualche mese fa nel palazzo ma l’ispettorato del lavoro ha trovato irregolarità nella ditta che ha anche causato una serie di danni: i lavori sono stati fermi 4 mesi con ulteriori danni causati dalla mancata prosecuzione delle opere. Abbiamo dovuto sciogliere il contratto con gli egiziani ed appaltare così i lavori ad un’altra ditta specializzata». «Ho cercato di rasserenare gli egiziani – dice l’ing. Bisogni – che però hanno avuto tutto ciò che dovevano. Siamo noi a sentirci in qualche modo raggirati anche se cercheremo fin da lunedì una transazione».

