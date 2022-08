Lavori in via VIII marzo al via lunedì: ecco come cambierà la viabilità

FALCONARA - Attenzione, il Comune di Falconara ricorda che partiranno lunedì 22 agosto i lavori di riquaificazione di via VIII Marzo, la strada di Falconara Alta che collega via La Costa a via Pergoli e che immette al parcheggio multipiano a servizio dell’antico borgo e degli utenti della sede comunale di piazza Carducci.

Il cantiere sarà aperto alle 7.30 e l’investimento sfiora il milione di euro: l’importo indicato nel quadro economico è di 870mila euro, finanziato per 640 mila euro da VivaServizi. È stato il Comune, nel programmare la riasfaltatura della strada, a sollecitare anche l'intervento della società. Oltre a ripristinare il fondo stradale e l’asfalto, saranno completamente rifatti i sottoservizi relativi alle condotte idriche e fognarie.

La durata dei lavori è stimata in circa quattro mesi e, in questo periodo, via VIII Marzo sarà chiusa al traffico per tratti. Potranno circolare solo i residenti, i mezzi di soccorso e gli utilizzatori del parcheggio multipiano (compatibilmente con l’andamento dei lavori). Per lo stesso periodo sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada.

Le stesse limitazioni saranno estese a via La Corta.

Nell’ultima fase dei lavori, il cui inizio è previsto per novembre, saranno inoltre vietati il transito e la sosta in via La Costa, nel tratto di strada compreso tra via La Corta e via VIII Marzo.