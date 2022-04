Lavori sulla Flaminia, ecco dove le auto in divieto di sosta saranno rimosse

FALCONARA - Entrano nel vivo i lavori per il rifacimento di via Flaminia nel tratto compreso tra via Spagnoli e l’innesto di via Baldelli, dove è già in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

Dopo l’intervento per realizzare i parcheggi drenanti sul lato mare, che hanno interessato la porzione antistante il vialetto Marotta, gli operai passeranno all’intervento sul resto della sede stradale, che comporterà il divieto di parcheggiare anche sul lato monte. E’ prevista la rimozione coatta dei veicoli che saranno trovati in sosta nel tratto interessato dal cantiere nonostante il divieto stesso.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Si lancia dal quinto piano della palazzina in cui abita, muore un...

La conclusione definitiva dei lavori è prevista per il 13 maggio. Fino a tale data chi abita nel tratto di via Flaminia interessato dal cantiere ed è in possesso di permesso di sosta per residenti nella zona centro, potrà parcheggiare nelle zone limitrofe (zona verde, zona sud e zona nord).

Quanto alla viabilità, via Flaminia resterà transitabile in direzione sud (verso Ancona), mentre in direzione nord sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso e a quelli del trasporto pubblico. Gli altri veicoli che procedono in direzione Senigallia saranno deviati in via degli Spagnoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA