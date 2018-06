Ladro nella sede elettorale inseguito e preso dalla candidata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ha approfittato del caos elettorale per intrufolarsi nel quartier generale del Pd, rifocillarsi al buffet e rubare un portafogli e un cellulare, mentre tutti a notte fonda s’interrogavano su chi avesse prevalso tra Luchetti e Signorini. In quel clima di frenetica attesa, il finto sostenitore dem è entrato in azione. Ha messo una mano sul tavolo, un’altra in una borsa incustodita e poi si è allontanato a piedi, con nonchalance. Ma non ha fatto i conti con lo spirito d’osservazione di Laura Luciani, segretaria presso uno studio medico e candidata nella lista di Marco Luchetti. Come si è accorta del furto, ha rincorso il ladruncolo con uno scatto da centometrista e con invidiabile coraggio l’ha afferrato per un braccio e l’ha messo all’angolo. «Ridammi il portafogli», gli ha urlato, senza temere la reazione del furfante, che non si è ribellato: ha cercato di divincolarsi, ma alla fine si è arreso. Poi ci hanno pensato i carabinieri ad ammanettare il trentenne marocchino che attorno alle 2,40 dell’altra notte ha tentato il colpo nella sede elettorale del Pd di piazza Mazzini.«Eravamo una ventina di persone, discutevamo delle votazioni sotto i portici anche perché c’era un’arietta piacevole - racconta la vittima -. Ho subito notato quel ragazzo, seduto nella saletta. Era giovane, anche un po’ brillo. Avevo lasciato la mia borsa su una sedia e sopra ci avevo appoggiato un bicchiere di plastica. Ho tenuto d’occhio quel tipo, pensavo fosse un amico di qualche candidato, ma non mi convinceva. Dopo qualche minuto, mi accorgo che il bicchiere era caduto a terra, mentre il ragazzo di stava allontanando a piedi. La borsa era aperta e il mio portafogli era sparito». Laura Luciani non ci ha pensato due volte. Nonostante l’orario e la stanchezza accumulata dopo una giornata di grande stress, si è lanciata all’inseguimento del ladruncolo, intimandogli di fermarsi. «In effetti ho pensato: se reagisse o fosse armato? Ma alla fine ha prevalso l’istinto - racconta -. L’ho raggiunto in via Cavour, l’ho preso per un braccio e l’ho immobilizzato addosso a un muro, in modo che non potesse scappare. Da una tasca spuntava una pochette che mi aveva rubato, ma dentro c’erano solo dei trucchi. Nell’altra, aveva due cellulari: uno era il suo, l’altro della collega Loredana Pettinelli, era appoggiato sul tavolo. Continuava a dire che quei telefonini erano suoi e che doveva telefonare alla madre. Negava di aver rubato anche il mio portafoglio con dentro 120 euro, documenti e bancomat, ma in realtà lo nascondeva nel fondoschiena, infilato nei pantaloni, sotto la maglia».Nel frattempo qualcuno ha chiamato i carabinieri che sono sopraggiunti in via Cavour e hanno arrestato il ladro. Una notte in bianco per Luciani, trascorsa alla tenenza di Falconara per formalizzare la denuncia. «Per fortuna ho recuperato tutto».