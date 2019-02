© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un altro furto a Palombina Vecchia è stato perpetrato nei giorni scorsi in una villetta tra via Piemonte e via Lombardia ai danni di un noto professionista. Si tratta dell’abitazione privata dove sarebbe stato sottratto un bottino ingente di gioielli e oggetti di grande valore affettivo. Immancabile la denuncia del furto alle forze dell’ordine. «Ma il danno peggiore – dice il professionista – è l’intrusione e la violazione del proprio domicilio». La raffica di furti nelle ultime settimane in particolare nella zona di Falconara Alta ma anche in altre zone come in questo caso sta diventando sempre più significativa anche perché non si era mai avuto in passato una concentrazione così elevata.