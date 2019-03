I ladri di monetine e merendine colpiscono anche a Ragioneria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA- Come in un consumato cliché teatrale si ripetono i furti di merendine e monetine. L’ultimo blitz con scasso di cui si è venuti a conoscenza è accaduto all’Istituto Tecnico Economico Donatello Serrani, più conosciuto come Ragioneria, in via Santorre di Santarosa quasi adiacente al Liceo Livio Cambi dove nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorsi è stato teatro di un raid fotocopia. I ladrauncoli sono entrati dal retro forzando, con il piede di porco, una porta d’emergenza per poi dirigersi verso i distributori automatici di merendine e bibite che si trovano al primo piano. Qui sono state forzate le gettoniere ed è stato sottratto l’incasso corrispondente in monetine. Il furto in realtà è avvenuto ai danni della cooperativa che gestisce il bar. Bottino: un centinaio di euro e circa altri 500 euro dall’incasso dei distributori automatici.