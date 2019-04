I ladri maldestri provano a forzare tre ingressi della scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Questa vola è stato soltanto un maldestro tentativo di furto con scasso. Ad essere presa di mira dagli ignoti è la scuola per l’infanzia Gianni Rodari in via Italia, vicino alla chiesa San Giuseppe facente parte dell’istituto comprensivo “G. Ferraris”. Ignoti sono penetrati dal giardino sul retro della struttura dove hanno provato a fare un primo tentativo su una delle finestre adiacenti la strada sottostante andato a vuoto, lasciando piccoli segni d’infrazione.Poi il tentativo più consistente alla porta del piano seminterrato che conduce ai servizi di mensa. Ma anche qui i tentativi di scasso della serratura con evidenti segni d’infrazione sono andati a vuoto. Un terzo tentativo è stato fatto alla finestra accanto alla porta di entrata ancora senza esito. A questo punto i malviventi hanno abbandonato l’idea di entrare all’interno e portare a termine il tentativo di furto.