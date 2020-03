La Mou è la migliore pasticceria delle Marche

FALCONARA - La pasticceria più buona delle Marche è La Mou di Falconara. A decretarlo è stata venerdì sera la puntata del programma Cake Star, in onda su Real Time e condotto da Katia Follesa, comica ex star di Zelig, e Damiano Carrara, conduttore e giudice di Bake Off. A sfidarsi sono stati tre laboratori dolciari: oltre a La Mou gestita dalla titolare Laura Martini, hanno partecipato la Romana di Porto Recanati (Gianfranco Nicolini) e La Delizia di Marina di Montemarciano (Michele Pesaresi).



Tre le voci da valutare da un minimo di una stella a un massimo di cinque: la location, il vassoio delle paste e il dolce di spicco del locale. Il primo round si è svolto nelle pasticcerie dei tre concorrenti per far assaggiare le specialità dei loro laboratori. Poi, si è tenuta la finalissima nella cornice della Mole Vanvitelliana. A contendersi il titolo sono stati Laura Martini e Gianfranco Nicolini con una sfida basata sulla creazione di un dolce contenente almeno tre ingredienti: farro, ginepro e melograno.



Sono state prodotte due torte completamente diverse: più articolata quella di Nicolini, fresca e colorata quella di Martini, dal nome “Afrodite”. A spuntarla, alla fine, è stata la titolare de La Mou, pasticceria inaugurata in via Galilei poco più di un anno fa. A partecipare al programma, in una breve apparizione, sono state anche quattro ragazze della squadra di calcio a 5 del Città di Falconara che milita nella massima serie. © RIPRODUZIONE RISERVATA