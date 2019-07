La fortuna in tabaccheria Con un grattino vince centomila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Grattino fortunato alla tabaccheria Manurò dove una giocatrice abituale ha vinto centomila euro. La tabaccheria, di cui è titolare Maila Dubbini (nella foto Tifi con il padre) si trova sulla Flaminia in zona Disco. La cliente, una falconarese di una 40ina d’anni, che vuole mantenere l’anonimato, ha comprato un grattino del tipo “110 per” del costo di 20 euro. E ha avuto la grande sorpresa di vincere 100mila euro. Non sarà la vincita straordinaria del SuperEnalotto, ma di sicuro è una bella sommetta per trascorrere un’estate molto più serena. La tabaccheria Manurò non è nuova a vincite anche cospicue.