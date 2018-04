«Io, minacciato e aggredito dai balordi nel mio capanno» La rabbia del pensionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Possiede un capanno sulla spiaggia nord di Falconara ma non può entrarci, né usarlo perché davanti alla porta d’entrata, protetti da un tettuccio, vi si sono installati almeno cinque extracomunitari in cerca di un riparo per la notte. Una storia che si trascina da anni, fatta di paura e di minacce. Quel tratto di spiaggia a nord di Falconara tra la stazione ferroviaria e il cavalcavia nord di via Roma è da sempre campo libero per frequentazioni e scorribande non sempre rassicuranti. Più volte oggetto di interventi da parte delle forze dell’ordine.Ieri per l’ennesima volta un pensionato di 68 anni, amante del mare e della pesca, una vita trascorsa come dipendente alla raffineria Api, si è recato al suo capanno per dare una ripulita dopo le intemperie della stagione invernale. Lì, ha anche una barca di sei metri che, tranne l’inverno, usa per andare a pesca, la sua passione da quando ha lasciato il lavoro. Ma da molto tempo non può entrare nel suo capanno perché lo spazio antistante è sempre occupato. «Ho provato tante volte a parlarci – racconta – ma spesso ho ricevuto rifiuti e perfino minacce». Intorno al capanno sono visibili rimasugli di carbone, resti di cibo, immondizia, bottiglie, lattine, escrementi. Insomma un disastro. Lì vicino ci sono i bagni pubblici del Comune ma sono chiusi, di conseguenza è facile immaginare come anche la sicurezza e l’igiene aprano vasti dubbi perfino sulla salute.«Quando mi reco al capanno ho sempre paura, è un bel problema», si sfoga il 68enne che non ha ancora dimenticato quando un paio d’anni fa è finito all’ospedale dopo aver subito una violenta aggressione. «Sono rimasto tre giorni in ospedale – dice . – ma alla fine ho rinunciato ad presentare denuncia per paura delle ritorsioni». Sempre per timore di ritorsioni preferisce che non venga pubblico il nome.Ieri mattina mentre si stava recando al capanno ha visto la solita situazione e per paura non si è nemmeno avvicinato. Ha preso il cellulare ed ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, alla Capitaneria di porto, alla Polizia municipale, ai Carabinieri, al 112. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Falconara che hanno prontamente affrontato la situazione. «Io – dice il pensionato – me ne sono andato via perché avevo paura, solo più tardi mi sono affacciato dal cavalcavia per vedere come fosse la situazione, ho visto tutto tranquillo quindi nel pomeriggio sono tornato al mio capanno per ripulire quel disastro di immondizia e iniziare la preparazione delle nasse sperando che in serata e durante la notte non si ripresenti l’incubo di quelle presenze».