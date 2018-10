Investimento mortale vicino alla stazione Ferita anche una donna, traffico bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Investimento mortale pochi minuti dopo le 21 lungo la Flaminia all'altezza della stazione ferroviaria in direzione Ancona all'altezza via dei Mille: un ex pizzaiolo di 68 anni che stava attraversando la strada è stata investito da una MIni Cooper ed è morta. Grande concitazione, sul posto il 118, la Croce Gialla di Falconara, i carabinieri e la polizia stradale di Fabriano con il traffico congestionato. Sotto choc una donna che è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.