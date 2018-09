Intercity in ritardo, 150 minuti d’attesa: in stazione esplode l’ira dei viaggiatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ben 129 minuti di ritardo alla partenza e, addirittura, 162 all’arrivo: l’incubo dell’Intercity 541, tra Ancona e Roma Termini, di ieri pomeriggio. Centinaia di passeggeri in attesa, ad Ancona e Falconara, in una domenica nera per il trasporto su rotaie sulla linea adriatica, a causa di un incidente in Romagna.A Cattolica, a causa di un investimento, un Frecciabianca diretto è rimasto fermo per oltre 5 ore. Ne è derivato un blocco della circolazione che ha interessato l’intera linea adriatica come accade in queste circostanze. Ma quello che nessuno si aspettava è che anche il treno, in partenza da Ancona e diretto a Roma, cioè al di fuori della zona interessata dall’incidente, potesse rimanere fermo. Ed è invece quello che è accaduto. Secondo quello che è trapelato, in maniera ufficiosa alla stazione di Falconara, è che il ritardo sia maturato perché non c’era il capotreno - che doveva arrivare su un treno fermo a causa dell’inchiesta in Romagna - per formare il convoglio. Una circostanza che Trenitalia, tuttavia, non conferma.