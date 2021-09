Si è insediato oggi il nuovo comandante della polizia locale Luciano Loccioni

FALCONARA - Si è insediato oggi, giovedì 16 settembre, il dottor Luciano Loccioni, nuovo dirigente comandante della Polizia locale di Falconara. In questa prima giornata a Falconara il comandante è passato per un saluto ufficiale al sindaco Stefania Signorini, dopo aver conosciuto uno per uno gli uomini del Comando falconarese di piazza del Municipio e aver esaminato i progetti in itinere. Il nuovo comandante Loccioni ha già in cantiere una serie di progetti, tra i quali uno per il potenziamento e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza per il monitoraggio del territorio.

Originario di Jesi, 44 anni, Loccioni viene dal comando del corpo unico di polizia locale di Gradara e Gabicce Mare, che guida dal 2017, dopo essere stato comandante a Gradara dal 2012. Laureato in giurisprudenza, il nuovo comandante falconarese ha conseguito successivamente un diploma di specializzazione in studi sulla pubblica amministrazione e ha tenuto corsi in materia di contraffazione e di controlli sui circoli privati e sulle attività del terzo settore. Scrive articoli su riviste specializzate e collabora con una start-up legata al Politecnico di Torino.

La scelta di Loccioni come nuovo comandante è stata motivata dalla «ottima preparazione», dalle «competenze acquisite sul campo» e dalle «capacità relazionali». Luciano Loccioni, in base alla valutazione dell’apposita commissione, è apparso molto dinamico e motivato da una forte volontà di crescita, pronto a guidare il Comando falconarese, in un territorio che conosce bene, essendo cresciuto tra Ancona e Jesi.

La commissione ne ha apprezzato anche la capacità di far leva sull’unione e sulla collaborazione tra il personale, caratteristica che gli ha permesso di affrontare le sfide che i cambiamenti spesso comportano. Tra le qualità evidenziate, la capacità di direzione e di ideare soluzioni pratiche e innovative delle problematiche da affrontare, anche con l’utilizzo degli strumenti informatici.

