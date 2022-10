Falconara, travolta da un'auto mentre attraversa la Flaminia: 54enne all'ospedale

FALACONARA - Tenta di attraversare la strada viene centrata in pieno da una vettura. Il fatto è accaduto attorno alle 9,45 in via Flaminia a Falconara. A rimanere ferita una donna di 54 anni che la conducente di una vettura nonostante la velocità ridotta non è riuscita ad evitare. Dopo un volo di qualche metro la donna è finita in terra.

In pochi istanti la macchina dei soccorsi si è messa in movimento con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un mezzo della Croce Gialla di Ancona, una volta stabilizzato il quadro clinico la 54enne che è sempre rimasta cosciente è stata trasportata con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.