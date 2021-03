Un camion si ribalta sulla strada: Statale chiusa e traffico in tilt

FALCONARA - Incidente sulla Statale 76 Vallesina: un camion si è ribaltato sulla sede stradale, chiusa l'arteria di collegamento nei pressi di Falconara.

Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” all’altezza di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione di Fossato di Vico, a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato in corrispondenza del km 71,400. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni in loco. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per la rimozione del mezzo incidentato, al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile.

