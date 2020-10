Va a prendere la nipotina di 8 anni a scuola, travolta e uccisa mentre tornano a casa

FALCONARA - Travolta e uccisa da un’auto sotto gli occhi della nipotina. La donna, 66 anni, era andata a prenderla alla fermata del bus, di ritorno da scuola. Nonna e nipotina si sono incamminate verso casa, mano nella mano, quando all’improvviso una Fiat Punto condotta da un anziano è piombata loro alle loro spalle. La bambina di 8 anni si è salvata per un pelo. La nonna, invece, è stata centrata in pieno. L’impatto, violentissimo, non le ha dato scampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA