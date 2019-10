Falconara, il pirata è un professionista: maxi multa, denuncia e danni da pagare dopo l'incidente e la fuga

FALCONARA - Guai scappare dopo aver provocato un incidente, per un paio di ottime ragioni: è moralmente riprovevole, e può essere economicamente non proprio conveniente. Lo sa bene il professionista che era fuggito dopo aver provocato un incidente in via del Consorzio, e che in pochi giorni è stato rintracciato dalla polizia locale che per trovarlo ha spulciato i registri dell’anagrafe e passato al ralenti le immagini delle telecamere puntate sulla zona industriale.

A lui, falconarese di 32 anni, che quel giorno era alla guida dell’auto intestata a un familiare residente fuori regione, i vigili hanno presentato il conto: multa da 303 euro, quattro punti decurtati dalla patente, pagamento tramite l’assicurazione dei danni (notevoli) riportati dall’altro veicolo. Ed è andata bene, non solo a lui ovviamente, che nell’incidente non era rimasto ferito nessuno, altrimenti sarebbe stato denunciato per omissione di soccorso. Lo scontro era avvenuto nella mattinata del 16 ottobre: una 49enne falconarese al volante di una Citroen C3, che viaggiava con la figlia, stava transitando in via del Consorzio direzione Chiaravalle. Aveva appena cominciato la svolta a sinistra per immettersi in via del Lavoro quando era sopraggiunta la Fiat Grande Punto blu del professionista, che l’aveva sorpassata all’improvviso.

Nell’urto, inevitabile, la Citroen aveva perso il paraurti anteriore sinistro e altre parti di carrozzeria ed era rimasta molto ammaccata. Dopo essersi riprese dal grande spavento, madre e figlia avevano raggiunto un’officina e subito dopo si erano presentate al comando di polizia locale di piazza Municipio.

