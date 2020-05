Schianto sulla Statale tra l'auto e un autobus: due persone all'ospedale

FALCONRARA - Incidente nel pomeriggio lungo la Statale Adriatica a Falconara, dove si sono scontrati un autobus pubblico ed una Fiat multipla.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16 circa a Falconara Marittima per un incidente poco dopo l’incrocio per Chiaravalle. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti. I due occupanti della Multipla sono stati portati all’ospedale di Torrette di Ancona dal personale del 118.

