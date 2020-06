Incendio in uno scantinato, evacuata nella notte una palazzina con sei famiglie, in salvo i residenti: c'è l'ipotesi del dolo

FALCONARA - Sei famiglie evacuate nella notte per un incendio divampato nello scantinato, probabilmente di origine dolosa. L’allarme è scattato intorno alle tre in una palazzina condominiale, al civico 17 di via della Repubblica, nei pressi dell’istituto comprensivo scolastico Falconara Centro. Alcuni condomini si sono accorti del fumo che saliva dalle scale e hanno dato l’allarme: tutti i residenti sono riusciti a mettersi in salvo, senza restare intossicati. Sul posto sono accorse diverse ambulanze, ma non c’è stato bisogno di trasporti in ospedale. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno iniziato a indagare sulle cause con gli esperti del nucleo investigativo e c’è più di un sospetto che qualcuno abbia appiccato il fuoco intenzionalmente. Del caso si occupano i carabinieri della tenenza di Falconara. Ultimo aggiornamento: 09:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA