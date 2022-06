FALCONARA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Falconara, all'altezza dello svincolo tra la variante alla Ss16 e la superstrada, per spegnere l'incendio che ha coinvolto una macchina operatrice impegnata in un cantiere. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la ruspa. Non si segnalano persone coinvolte.

