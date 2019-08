Incendio in un garage le fiamme rischiano di propagarsi al condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Incendio in un garage di Castelferretti. Grande paura perché le fiamme rischiano di propagarsi anche al condominio. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha circoscritto le fiamme ed evitato il peggio. Sul posto, per precauzione, anche diverse ambulanze anche se al momento non si segnalano intossicati.