FALCONARA - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi alle 13:15 circa a Falconara Marittima sulla SS16 per spegnere un principio di incendio di un camion che trasportava generi alimentari. La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo pesante che aveva accostata in una piazzola di sosta. Non si segnalano persone coinvolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA